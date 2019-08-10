Сулейманов: Я не волшебник, чтобы забивать в каждом матче

Нападающий «Краснодара»поделился впечатлениями после победы над(1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Я думаю, что игру сломала красная карточка. По совокупности за 2 фола можно было дать одну желтую. Конечно, было тяжело играть, но мы выстояли, даже атаковали. Мы провели свой лучший матч.

Я увидел, что наши перехватили мяч, ускорился. Берг уводил игрока, у меня была свободная зона. Я бил в дальний угол, но попал в перекладину. Ничего, мои голы еще придут.

Каждый сезон не может быть так, чтобы я выходил на замену и забивал. Я тоже не волшебник. Я показываю свой максимум, и это самое главное. Я уже устал от этого "Шапи-тайм". Я просто хочу играть.

Просто когда выхожу и не забиваю, все начинают говорить: "А, Шапи вышел и не забил". На меня это не давит. Но такой момент есть.

Все лучшее впереди. Коллективные связи нельзя наиграть за 1-2 месяца. Команда строится за 3-4 месяца, чтобы все понимали друг друга.

Есть позитивные моменты, потому что игроки делают то, что от них просит тренер», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0