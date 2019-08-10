ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» примет «Челси»
  • 21:21
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
  • 21:10
    • «Марсель» уступил «Реймсу» на старте чемпионата Франции
  • 20:58
    • «Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»
  • 20:55
    • «Зенит» одержал выездную победу над «Динамо»
  • 20:44
    • Cборная России победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки
    Все новости спорта

    Сулейманов: Я не волшебник, чтобы забивать в каждом матче

    Краснодар Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после победы над «Рубином» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Я думаю, что игру сломала красная карточка. По совокупности за 2 фола можно было дать одну желтую. Конечно, было тяжело играть, но мы выстояли, даже атаковали. Мы провели свой лучший матч.

    Я увидел, что наши перехватили мяч, ускорился. Берг уводил игрока, у меня была свободная зона. Я бил в дальний угол, но попал в перекладину. Ничего, мои голы еще придут.

    Каждый сезон не может быть так, чтобы я выходил на замену и забивал. Я тоже не волшебник. Я показываю свой максимум, и это самое главное. Я уже устал от этого "Шапи-тайм". Я просто хочу играть.

    Просто когда выхожу и не забиваю, все начинают говорить: "А, Шапи вышел и не забил". На меня это не давит. Но такой момент есть.

    Все лучшее впереди. Коллективные связи нельзя наиграть за 1-2 месяца. Команда строится за 3-4 месяца, чтобы все понимали друг друга.

    Есть позитивные моменты, потому что игроки делают то, что от них просит тренер», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти
  • 08/08/2019 в 00:58
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • 1.60
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Арсенал» в Туле первую победу в РПЛ-2019/20?
  • «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Ньюкасл» на выезде?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Лестер» покажет хороший атакующий футбол
  • «Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России 21:090
  • 17:33
    • Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о переходе Рибери
  • 17:16
    • Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» завершится в конце августа
  • 21:24
    • «Атлетико» обыграл «Ювентус» на МКЧ
    Мбаппе призван стать главной движущей силой ПСЖ Футбол Анонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона»Превью чемпионата Франции 04:300
  • Экспресс дня

  • «Астон Вилла» не позволит «Тоттенхэму» расслабиться
  • 5.95
    •
  • 23:00
    • Сулейманов: Я не волшебник, чтобы забивать в каждом матче
  • 22:53
    • Дзюба — пятый бомбардир в истории РПЛ
  • 22:47
    • Намли: Не понял, за что меня удалили в матче «Рубином»
    Давид Луис Футбол Трансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрылось Вчера в 15:460
  • 18:44
    • Россияне завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду
  • 16:35
    • «Ман Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»
  • 16:08
    • «Оренбург» вырвал ничью в домашнем матче с «Тамбовом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие