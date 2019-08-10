«Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе

В селекционной службе «Спартака» произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба клуба.

«Красно-белых» покинул заместитель главы службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

«Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры.

Я желаю "красно-белым" больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее», — заявил Аверьянов. 0