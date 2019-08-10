Семак: Сложная игра, но заслуженная победа

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о победе над(2:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Как обычно сложная, нервная игра. Счет скользкий, до конца матча присутствовала нервозность в действиях. Хорошо, что смогли забить второй мяч и более-менее закончить игру.

В первом тайме много совершали ошибок технического характера, плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это было связано.

Во втором тайме ошибок было меньше, был неприятный момент у наших ворот после рикошета, когда соперник мог сравнять счет. Были и у нас моменты, чтобы упрочить преимущество.

В целом, считаю, что сложная игра, но заслуженная победа. Будем готовиться к следующим матчам.

Понятно, что всегда хочется побеждать. Обидно потеряли очки в прошлом туре, по игре заслуживали победу. Но это футбол.

Кроме того, потеря потеря рознь. Если мы играем лучше, то есть расстройство, когда теряем очки. Побеждать хотят все, это понятно.

Дриусси надо сказать огромное спасибо за то, что он на протяжении длительного времени играет там, где нужно команде. Естественно, он чувствует себя более комфортно в роли второго нападающего, но играет там, где нужно команде.

Что касается Малкома, то ему нужно набирать физические кондиции и получать игровую практику, чтобы выходить на свой высокий уровень.

Будем смотреть, кто и насколько готов, чтобы определяться с составом в дальнейшем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 0