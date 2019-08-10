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    Намли: Не понял, за что меня удалили в матче «Рубином»

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    Датский полузащитник «Краснодара» Юнес Намли признался, что не понимает, за что получил две желтых карточки в матче 5-го тура чемпионата России по футболу против казанского «Рубина» (1:0).

    Юнес Намли
    Юнес Намли

    «Мяч был в воздухе. Я пошел на него, а затем увидел, что соперник пытается сыграть головой. Я пытался убрать ногу. Я всегда играю чисто. Я такой игрок.

    Я не знаю, за что мне дали вторую желтую карточку. Я не понимаю, почему мне дали первый "горчичник" (на 18-й минуте за фол против нападающего "Рубина" Видара Кьяртанссона).

    Я делал подкат, сыграл в мяч, коснулся его. У меня возникло чувство, что судья сыграл против нас. Я не понял, за что мне дали две желтых карточки.

    Я не понял, почему судья добавил семь минут ко второму тайму», — цитирует Намли «Р-Спорт».

    «Это будет опытом для меня. Это моя вторая красная карточка в жизни. Я рад, что команда собралась. Парни справились, показали бойцовские качества.

    Они продолжали создавать опасные моменты у чужих ворот, играя вдесятером. Это ментальность. Ее нужно демонстрировать весь сезон», — сказал игрок. 0

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