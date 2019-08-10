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    Матвеев: «Краснодар» умеет терпеть, когда это необходимо

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    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после победы над «Рубином» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Первый тайм был качественным, мы имели хорошее преимущество, реализовали момент. Играли быстро, взаимосвязи налаживаются, мы это видим. Хотелось бы, чтобы это улучшалось.

    Второй тайм прошел под другим углом, нас осталось 10, но мы довольны тем, что победа далась нелегко. Мы показали, что "Краснодар" умеет терпеть, когда это необходимо. Это очень важно.

    Сделали акцент на то, что нас осталось меньше. Сверхзадач не было. Понятно, что "Рубин" проводит качественный старт сезона.

    Команда играет в техничный атакующий футбол, она взяла мяч под контроль, заставила нас играть вторым номером. Это подразумевалось.

    Нам надо было прессинговать, перекрывать определенных людей. Получилось так, как получилось.

    Мы имели хорошие шансы во втором тайме на контратаках. Если бы мы забили, матч закончился бы еще раньше.

    Много рассуждений было по поводу того, кого надо было выставить на "Порту" из нападающих. Физиология Ари не позволяет проводить много матчей на протяжении короткого отрезка времен. Он получил небольшое растяжение.

    С "Зенитом" он играл тоже с прицелом предстоящей игры с "Порту", но даже то время, которое он в концовке провел с "Порту", привело к тому, что он получил небольшое растяжение. Сложно объяснять, но мы исходили из этого.

    Игнатьев был травмирован, и Берг вышел. Но не из-за того, что была такая необходимость, — он довольно качественную работу провел, в месте с Кабеллой хорошо прессинговали и заставили "Порту" выходить только через длинные передачи.

    Первая желтая карточка Намли под большим вопросом. Вторая — можно было расценивать. Судья выбрал такую манеру, но, конечно, момент с Кабеллой... Уремович наступил ему на фланге, это осталось незамеченным.

    7 минут? Как мне объяснили, выходили врачи, и потому было добавлено столько. Довольно много, на наш взгляд», — отметил Матвеев в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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