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    Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о переходе Рибери

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    Василий Кикнадзе, являющийся генеральным директором московского «Локомотива», дал комментарий касательно слухов о том, что клуб интересуется полузащитником Франком Рибери. Об этом пишет Sports24.

    Франк Рибери с трофеями
    Франк Рибери с трофеями

    Напомним, что информация о возможном переходе француза в состав «железнодорожников» написала французская пресса, а именно издание L’Équipe. Было сказано, что представители московского клуба уже ведут с хавбеком переговоры.

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    • «Где вы прочитали, что Рибери может перейти в "Локомотив"? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же ещё там написано? До 2 сентября никаких комментариев», — сказал по этому поводу Кикнадзе.

    Франк Рибери отыграл за мюнхенскую «Баварию» 12 лет — с 2007 по 2019 года. Теперь 36-летний футболист является свободным агентом. 0

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