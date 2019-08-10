Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о переходе Рибери

, являющийся генеральным директором московского, дал комментарий касательно слухов о том, что клуб интересуется полузащитником. Об этом пишет Sports24

Напомним, что информация о возможном переходе француза в состав «железнодорожников» написала французская пресса, а именно издание L’Équipe. Было сказано, что представители московского клуба уже ведут с хавбеком переговоры.

«Где вы прочитали, что Рибери может перейти в "Локомотив"? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же ещё там написано? До 2 сентября никаких комментариев», — сказал по этому поводу Кикнадзе.

Франк Рибери отыграл за мюнхенскую «Баварию» 12 лет — с 2007 по 2019 года. Теперь 36-летний футболист является свободным агентом. 0