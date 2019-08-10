Лещук: Ничего особенного питерцы не показали

Вратарь «Динамо», заменивший капитана команды, поделился впечатлениями от игры 5-го тура РПЛ с(0:2).

«Конечно, хотелось выиграть. Или хотя бы сыграть на ноль. Не получилось. Но все равно, это отправная точка для меня.

Насколько тяжело психологически выходить на замену в самом начале матча? Думал, будет очень волнительно. А все было так быстро. Только пошел разминаться — и уже на поле.

Ничего особенного питерцы не показали, мы ко всему готовились. А если говорить о наших ошибках, то их, наверное, лучше видно сверху, а не с уровня поля», — приводит слова Лещука «Спорт-Эспресс». 0