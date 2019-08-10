Кристал Пэлас — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.08.2019)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Лука Миливоевич, Скотт Данн, Макс Мейер, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур, Висенте Гуайта, Мартин Келли.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Йерри Мина, Морган Шнейдерлен, Бернард, Андре Гомеш, Шеймус Коулман.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Эвертон» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.