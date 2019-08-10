«Краснодар» и «Рубин» назвали стартовые составы команд
ФК «Краснодар»
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Рамирес, Грицаенко, Скопинцев, Панталеан, Ольссон, Сулейманов, Берг.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Подберезкин, Башкиров, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Агапов, Денисов, Макаров, Седов, Акбашев, Закиров, Микелтадзе, Марков.
Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 10 августа, в Краснодаре, начало — в 19:00 по мск.
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