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    «Краснодар» и «Рубин» назвали стартовые составы команд

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    «Краснодар» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч пятого тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар» и «Рубин» назвали стартовые составы команд
    «Краснодар» и «Рубин» назвали стартовые составы команд

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Камболов, де Вильена, Кабелла, Намли, Вандерсон, Игнатьев.

    Запасные: Крицюк, Фьолусон, Рамирес, Грицаенко, Скопинцев, Панталеан, Ольссон, Сулейманов, Берг.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Степанов, Сорокин, Данченко, Коновалов, Давиташвили, Кварацхелия, Подберезкин, Башкиров, Кьяртанссон.

    Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Агапов, Денисов, Макаров, Седов, Акбашев, Закиров, Микелтадзе, Марков.

    Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 10 августа, в Краснодаре, начало — в 19:00 по мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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