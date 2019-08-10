«Краснодар» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

В поединке пятого тура российской Премьер-лигив домашнем матче обыграл казанскийсо счетом 1:0 (1:0).

На 17-й минуте голкипер казанцев Юрий Дюпин неудачно ввел мяч в игру ногой и его перехватил полузащитник краснодарцев Реми Кабелла. Француз оставил мяч партнеру по команде Ивану Игнатьеву, который с линии штрафной пробил мимо вратаря.

В компенсированное к первому тайму времени «быки» остались в меньшинстве после удаления Юнеса Намли. Датчанин получил второе предупреждение за опасную игру высоко поднятой ногой.

После пяти туров краснодарская команда имеет 13 очков и идет на второй строчке в таблице РПЛ. У «Рубина» семь очков в активе и шестая позиция.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Тамбову». «Рубин» в 6-м туре РПЛ примет тульский «Арсенал».