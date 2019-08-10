«Краснодар» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

Футболисты «Краснодара»
ФК «Краснодар»
На 17-й минуте голкипер казанцев Юрий Дюпин неудачно ввел мяч в игру ногой и его перехватил полузащитник краснодарцев Реми Кабелла. Француз оставил мяч партнеру по команде Ивану Игнатьеву, который с линии штрафной пробил мимо вратаря.
В компенсированное к первому тайму времени «быки» остались в меньшинстве после удаления Юнеса Намли. Датчанин получил второе предупреждение за опасную игру высоко поднятой ногой.
После пяти туров краснодарская команда имеет 13 очков и идет на второй строчке в таблице РПЛ. У «Рубина» семь очков в активе и шестая позиция.
В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Тамбову». «Рубин» в 6-м туре РПЛ примет тульский «Арсенал».
Чемпионат России. Премьер-лига 5-й тур
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0)
Гол: Игнатьев, 17«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 88), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67), Намли«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Подберезкин (Макаров, 49), Иг.Коновалов, Башкиров (Марков, 83), Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, КьяртанссонПредупреждения: Кабелла, 13. Намли, 18. Давиташвили, 24. Уремович, 66. Сулейманов, 81. Иг.Коновалов, 90+1Удаление: Намли, 45+2 (опасная игра, вторая ж.к.)