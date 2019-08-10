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    «Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»

    «Краснодар» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В поединке пятого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» в домашнем матче обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 (1:0).

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»

    На 17-й минуте голкипер казанцев Юрий Дюпин неудачно ввел мяч в игру ногой и его перехватил полузащитник краснодарцев Реми Кабелла. Француз оставил мяч партнеру по команде Ивану Игнатьеву, который с линии штрафной пробил мимо вратаря.

    В компенсированное к первому тайму времени «быки» остались в меньшинстве после удаления Юнеса Намли. Датчанин получил второе предупреждение за опасную игру высоко поднятой ногой.

    После пяти туров краснодарская команда имеет 13 очков и идет на второй строчке в таблице РПЛ. У «Рубина» семь очков в активе и шестая позиция.

    В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Тамбову». «Рубин» в 6-м туре РПЛ примет тульский «Арсенал».

    Чемпионат России. Премьер-лига 5-й тур
    «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0)
    Гол: Игнатьев, 17«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 88), Камболов, Вилена, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67), Намли«Рубин»: Дюпин, Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов, Подберезкин (Макаров, 49), Иг.Коновалов, Башкиров (Марков, 83), Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, КьяртанссонПредупреждения: Кабелла, 13. Намли, 18. Давиташвили, 24. Уремович, 66. Сулейманов, 81. Иг.Коновалов, 90+1Удаление: Намли, 45+2 (опасная игра, вторая ж.к.)
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