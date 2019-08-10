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    Каборе: Надеюсь, в матче с «Зенитом» покажем хороший результат

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    Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданием от предстоящего матча 5-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

    Шарль Каборе
    Шарль Каборе

    Встреча состоится 10 августа в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Питерский "Зенит" — очень сильная команда, это действующий чемпион страны. Недавно они купили игрока такого высокого уровня, как Малком.

    У нас же новая команда, футболистам еще надо познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат», — приводят слова Каборе «Известия».

    После первых четырех туров чемпионата «Динамо», набрав пять очков, занимает десятое место в чемпионате. «Зенит» с десятью очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 0

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