Иванович: Победа над «Динамо» поможет «Зениту» двигаться дальше

Защитникпрокомментировал победу над московским(2:0) в матче пятого тура РПЛ.

Отметим, что сербский футболист был признан лучшим игроком этого поединка.

«Спасибо, что признали лучшим игроком матча. У нас был тяжелый соперник, было интересно играть все 90 минут, продолжаем дальше.

"Динамо" прессинговало хорошо, но мы справились. Эта победа поможет нам двигаться дальше», — приводит слова Ивановича «Матч Премьер».

«Зенит» с 13 очками закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем поединке «сине-бело-голубые» 17 августа сыграют с «Ахматом». 0