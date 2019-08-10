Дзюба — пятый бомбардир в истории РПЛ

Артем Дзюба
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Теперь на счету Дзюбы 105 голов в РПЛ — благодаря мячу в Москве воспитанник «Спартака» обогнал другого некогда игрока москвичей Романа Павлюченко (104 гола). В общем списке бомбардиров лиги зенитовец идет пятым.
От занимающего четвертое место Дмитрия Лоськова Дзюба отстает на 15 точных ударов, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова — на 38.
Пятерка лучших бомабардиров РПЛ:
1. Олег Веретенников — 143 гола.
2. Александр Кержаков — 139.
3. Дмитрий Кириченко — 129.
4. Дмитрий Лоськов — 120.
5. Артeм Дзюба — 105. 0