Дзюба — пятый бомбардир в истории РПЛ

Нападающийотличился в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0), забив мяч на десятой минуте.

Теперь на счету Дзюбы 105 голов в РПЛ — благодаря мячу в Москве воспитанник «Спартака» обогнал другого некогда игрока москвичей Романа Павлюченко (104 гола). В общем списке бомбардиров лиги зенитовец идет пятым.

От занимающего четвертое место Дмитрия Лоськова Дзюба отстает на 15 точных ударов, от рекордсмена турнира Олега Веретенникова — на 38.

Пятерка лучших бомабардиров РПЛ:

1. Олег Веретенников — 143 гола.

2. Александр Кержаков — 139.

3. Дмитрий Кириченко — 129.

4. Дмитрий Лоськов — 120.

5. Артeм Дзюба — 105. 0