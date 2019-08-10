Докампо: У «Рубина» было много ненужных ошибок во втором тайме

Главный тренер «Рубина»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче 5-го тура премьер-лиги.

«Мы пытались играть первым номером, но у нас не было очень много опасных моментов около чужих ворот.

Мы пропустили неудачный гол, и тогда уже ребята поняли, что надо идти вперед. Соперник получил удаление, и мы подумали, что соперник отдаст инициативу во втором тайме.

Мы пытались оказать давление на "Краснодар", но не смогли реализовать много моментов.

Я думаю, у нас было много ненужных ошибок во втором тайме, так как мы хотели играть в позиционную атаку», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». 0