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    Дзюба и Азмун выйдут в старте «Зенита» на игру с «Динамо»

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 5-го тура РПЛ, который пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 мск.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шимански, Панченко, Шейдаев.

    Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Грулев, Черных, Кардозу, Нойштедтер, Н’Жи.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Мак, Ригони, Малком.

    Ознакомится с прогнозом на это матч можно здесь. Следить за ходом поединка — тут. 0

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