«Динамо» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскоепотерпело домашнее поражение от питерского(0:2) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Рыков проиграл верховую борьбу за мяч, это позволило Азмуну пустить Дзюбу в прорыв, после чего Артём из пределов штрафной «Динамо» в касание пробил точно в цель.

На 80-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Юсупов потерял мяч, сразу полез в отбор и грубо сыграл против Малкома, получив вторую жёлтую карточку.

А на 88-й минуте Дзюба сделал зрячую передачу на радиус штрафной, Оздоев «щекой» на исполнение пробил в дальний угол ворот — Лещук мяч зацепил, но этого не хватило для спасения.

После этого матча «Зенит» с 13 очками возглавляет таблицу РПЛ, а «Динамо» с 5 очками на 11-м месте.