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    «Зенит» одержал выездную победу над «Динамо»

    «Динамо» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Рыков проиграл верховую борьбу за мяч, это позволило Азмуну пустить Дзюбу в прорыв, после чего Артём из пределов штрафной «Динамо» в касание пробил точно в цель.

    На 80-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Юсупов потерял мяч, сразу полез в отбор и грубо сыграл против Малкома, получив вторую жёлтую карточку.

    А на 88-й минуте Дзюба сделал зрячую передачу на радиус штрафной, Оздоев «щекой» на исполнение пробил в дальний угол ворот — Лещук мяч зацепил, но этого не хватило для спасения.

    После этого матча «Зенит» с 13 очками возглавляет таблицу РПЛ, а «Динамо» с 5 очками на 11-м месте.

    РПЛ. 5-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
    Голы: Дзюба, 10 (0:1). Оздоев, 88 (0:2)«Динамо» (Москва): Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш, Шиманьски, Юсупов, Каборе, Панченко (Грулев, 63), Жоаузинью (Нжи, 46), Шейдаев«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Сутормин (Жирков, 64), Оздоев, Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун (Ригони, 90)Предупреждения: Жоаузинью, 26. Оздоев, 35. Азмун, 39. Панченко, 56. Сутормин, 59. Рыков, 60. Юсупов, 69Удаление: Юсупов, 80 (грубая игра, вторая ж.к.)
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