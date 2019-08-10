Берг: «Краснодару» надо работать над завершением атак

Нападающий «Краснодара»прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата России против казанского(1:0).

Вторую половину встречи «Краснодар» играл вдесятером: датский полузащитник «быков» Юнес Намли был удален с поля после получения второй желтой карточки.

«Нам надо работать над завершением атак, над реализацией моментов. У нас много новых игроков в команде. Мы еще налаживаем связи.

Это футбол. Он состоит из деталей, из взаимопонимания игроков. Мы на верном пути. С каждым матчем наша игра будет улучшаться, потому что будет расти наша сыгранность.

Я устал, как и вся команда. Сегодня был сложный матч, особенно во втором тайме, после того как судья удалил Намли. Нам пришлось хорошо побегать.

Мы счастливы, что смогли довести дело до победы. Соперник много атаковал, когда "Краснодар" остался в меньшинстве, но мне казалось, что мы были ближе ко второму забитому мячу, чем "Рубин" к первому», — приводит слова Берга «Р-Спорт». 0