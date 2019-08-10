ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» примет «Челси»
  • 21:21
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
  • 21:10
    • «Марсель» уступил «Реймсу» на старте чемпионата Франции
  • 20:58
    • «Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»
  • 20:55
    • «Зенит» одержал выездную победу над «Динамо»
  • 20:44
    • Cборная России победила Канаду и выиграла Кубок Глинки/Гретцки
    Все новости спорта

    Берг: «Краснодару» надо работать над завершением атак

    Краснодар Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (1:0).

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Вторую половину встречи «Краснодар» играл вдесятером: датский полузащитник «быков» Юнес Намли был удален с поля после получения второй желтой карточки.

    «Нам надо работать над завершением атак, над реализацией моментов. У нас много новых игроков в команде. Мы еще налаживаем связи.

    Это футбол. Он состоит из деталей, из взаимопонимания игроков. Мы на верном пути. С каждым матчем наша игра будет улучшаться, потому что будет расти наша сыгранность.

    Я устал, как и вся команда. Сегодня был сложный матч, особенно во втором тайме, после того как судья удалил Намли. Нам пришлось хорошо побегать.

    Мы счастливы, что смогли довести дело до победы. Соперник много атаковал, когда "Краснодар" остался в меньшинстве, но мне казалось, что мы были ближе ко второму забитому мячу, чем "Рубин" к первому», — приводит слова Берга «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти
  • 08/08/2019 в 00:58
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • 1.60
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Арсенал» в Туле первую победу в РПЛ-2019/20?
  • «Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Ньюкасл» на выезде?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Лестер» покажет хороший атакующий футбол
  • «Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России 21:090
  • 17:33
    • Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о переходе Рибери
  • 17:16
    • Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» завершится в конце августа
  • 21:24
    • «Атлетико» обыграл «Ювентус» на МКЧ
    Мбаппе призван стать главной движущей силой ПСЖ Футбол Анонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона»Превью чемпионата Франции 04:300
  • Экспресс дня

  • «Астон Вилла» не позволит «Тоттенхэму» расслабиться
  • 5.95
    •
  • 22:39
    • Вратарь «Ромы» может продолжить карьеру во Франции
  • 22:35
    • Берг: «Краснодару» надо работать над завершением атак
  • 22:25
    • Сутормин: РПЛ нужны футболисты уровня Малкома
    Давид Луис Футбол Трансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрылось Вчера в 15:460
  • 18:44
    • Россияне завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду
  • 16:35
    • «Ман Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»
  • 16:08
    • «Оренбург» вырвал ничью в домашнем матче с «Тамбовом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие