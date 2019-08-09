«Рубин» может провести на Центральном стадионе весь сезон

может провести все домашние матчи сезона-2018/19 нав Казани, передает «Спорт-Экспресс».

«Казань-Арена» может остаться без футбола ФК «Рубин» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В сборнике документов мэрии города говорится, что в дни игр клуба будут ограничивать движение транспорта возле спортивного объекта.

Ограничения будут действовать вплоть до 17 мая 2020 года — предположительной даты последнего домашнего матча «Рубина» в этом сезоне. Всего было запланировано 18 дат, когда будут перекрывать дорогу, четыре из которых уже прошли.

Ранее сообщалось, что «Рубин» будет играть на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва. Последняя домашняя игра в 2019 году запланирована на 24 ноября против санкт-петербурского «Зенита». 0