ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тун» — «Спартак»Призрак Салоников. Шюррле и Бакаев спасли «Спартак» от позора
  • 11:58
    • Реванш Джошуа и Руиса может пройти в Саудовской Аравии
  • 11:14
    • Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити»
  • 10:58
    • «Бавария» может арендовать вингера «Интера»
  • 10:44
    • Лукаку взял номер Икарди в «Интере»
  • 10:26
    • «Спартак» может усилиться полузащитником «Страсбурга»
    Все новости спорта

    «Рубин» может провести на Центральном стадионе весь сезон

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    «Рубин» может провести все домашние матчи сезона-2018/19 на Центральном стадионе в Казани, передает «Спорт-Экспресс».

    «Казань-Арена» может остаться без футбола
    «Казань-Арена» может остаться без футбола

    В сборнике документов мэрии города говорится, что в дни игр клуба будут ограничивать движение транспорта возле спортивного объекта.

    Ограничения будут действовать вплоть до 17 мая 2020 года — предположительной даты последнего домашнего матча «Рубина» в этом сезоне. Всего было запланировано 18 дат, когда будут перекрывать дорогу, четыре из которых уже прошли.

    Ранее сообщалось, что «Рубин» будет играть на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва. Последняя домашняя игра в 2019 году запланирована на 24 ноября против санкт-петербурского «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита»
  • 05/08/2019 в 01:06
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Рубин»
  • 1.75
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • 08:28
    • Кузнецова и Александрова покинули турнир в Торонто
  • 08:14
    • Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 21:51
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 11:44
    • «Рубин» может провести на Центральном стадионе весь сезон
  • 11:29
    • «Рома» намерена арендовать защитника «Ювентуса»
  • 00:59
    • Шюррле: Рад, что отдал первую результативную передачу за красно-белых
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • 00:11
    • Джорджевич перешел в «Локомотив»
  • 22:24
    • Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»
  • 21:15
    • АЕК на выезде победил «Университатю»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие