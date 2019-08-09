Лэмпард: Я хочу добиться успеха с «Челси»

Главный тренеррассказал, что для него значит должность в лондонском клубе.

«Для меня это серьезный вызов, я не собираюсь принимать его как должное. Для меня это многое значит в связи с отношением фанатов. Все знают мои чувства к "Челси". Это сюрреалистическое чувство. Я хочу добиться здесь успеха», — цитирует наставника официальный сайт «синих».

Напомним, специалист стал главным тренером «Челси» этим летом. 11 августа состоится первый официальный матч под руководством 41-летнего экс-футболиста.

В этот день в рамках первого тура АПЛ «аристократы» сыграют в гостях с «Манчестер Юнайтед». 0