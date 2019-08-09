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    Лэмпард: Я хочу добиться успеха с «Челси»

    Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что для него значит должность в лондонском клубе.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Для меня это серьезный вызов, я не собираюсь принимать его как должное. Для меня это многое значит в связи с отношением фанатов. Все знают мои чувства к "Челси". Это сюрреалистическое чувство. Я хочу добиться здесь успеха», — цитирует наставника официальный сайт «синих».

    Напомним, специалист стал главным тренером «Челси» этим летом. 11 августа состоится первый официальный матч под руководством 41-летнего экс-футболиста.

    В этот день в рамках первого тура АПЛ «аристократы» сыграют в гостях с «Манчестер Юнайтед». 0

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