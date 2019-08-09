Хохлов: С «Зенитом» закрытого футбола не будет

Главный тренер московскогоподелился ожиданиями от матча св рамках пятого тура РПЛ.

«Здесь каждый раз нужно все заново доказывать. То, что было вчера, это история. Каждый матч — это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать хороший футбол и добиться положительного результата. Будем к этому стремиться. Зимой "Зенит" очень мощно усилился. Три игрока, которые пополнили команду, если не переломили ход борьбы за чемпионство, то очень усилили команду. И сейчас были точечные качественные приобретения, поэтому состав у "Зенита" очень хороший.

Закрытого футбола не будет. У "Спартака" было на одного игрока меньше и было понятно, что во втором тайме они закроются. Их оборону было тяжело взламывать. С "Зенитом" такого не будет. Хочется, чтобы на матч пришло побольше наших болельщиков. Это действительно придает дополнительные силы нашим игрокам», — цитирует Хохлова пресс-служба «бело-голубых».

Встреча состоится завтра, 10 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 0