Азар получил игровой номер в «Реале»

На официальном сайте мадридского «Реала» появилась заявка на новый сезон.

Новичок команды Эден Азар внесен в нее под седьмым номером, который в прошлом сезоне принадлежал нападающему Мариано Диасу. Диас же заявлен под номером 24.

23-й номер, который изначально Азар планировал взять в честь Майкла Джордана, занял другой летний новичок «сливочных», защитник Ферлан Менди.

Еще один новый футболист мадридцев Лука Йович будет выступать под 18-м номером.

Отметим, что «семерка» — знаковая цифра для «Королевского клуба», ранее с ней на спине выступали Рауль и Криштиану Роналду. 0