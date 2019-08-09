Азар получил игровой номер в «Реале»

Новичок команды Эден Азар внесен в нее под седьмым номером, который в прошлом сезоне принадлежал нападающему Мариано Диасу. Диас же заявлен под номером 24.
23-й номер, который изначально Азар планировал взять в честь Майкла Джордана, занял другой летний новичок «сливочных», защитник Ферлан Менди.
Еще один новый футболист мадридцев Лука Йович будет выступать под 18-м номером.
Отметим, что «семерка» — знаковая цифра для «Королевского клуба», ранее с ней на спине выступали Рауль и Криштиану Роналду. 0