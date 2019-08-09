Джорджевич перешел в «Локомотив»

Нападающий питерского «Зенита»перешел в московский, сообщает «Спорт-Экспресс»

Сделка оформлена как полноценный трансфер, его сумма составила около 2,5 миллиона евро. О переходе, по информации издания, объявят в пятницу, 9 августа.

25-летний черногорец выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в «Зенит». В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском «Арсенале» на правах аренды — 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.

Ранее «Зенит» отправлял форварда в аренду в «Твенте», «Сампдорию» и испанский клуб второй лиги «Понферрадина». 0