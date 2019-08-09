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    Джорджевич перешел в «Локомотив»

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    Нападающий питерского «Зенита» Лука Джорджевич перешел в московский «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Лука Джорджевич
    Лука Джорджевич

    Сделка оформлена как полноценный трансфер, его сумма составила около 2,5 миллиона евро. О переходе, по информации издания, объявят в пятницу, 9 августа.

    25-летний черногорец выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в «Зенит». В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

    Последние два сезона Джорджевич провел в тульском «Арсенале» на правах аренды — 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.

    Ранее «Зенит» отправлял форварда в аренду в «Твенте», «Сампдорию» и испанский клуб второй лиги «Понферрадина». 0

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