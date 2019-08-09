Дибала может оказаться в ПСЖ

Как сообщается The Independent,намерен продать нападающего. Клуб собирается сделать это до закрытия текущего трансферного окна.

Одним из претендентов на 25-летнего футболиста является французский клуб ПСЖ. Также «бьянконери» могут продать форварда в другую команду, но только в том случае, если за него будет предложена соответствующая сумма.

Ранее Дибала вел переговоры с «Ман Юнайтед», который собирался заполучить аргентинца путем обмена на Ромелу Лукаку. Однако игрока не устроили условия личного контракта.

Также попытку приобрести игрока «Ювентуса» предприняли в «Тоттенхэме», но переговоры по трансферу сорвались. 0