Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции

Комментатор телеканала «Матч ТВ»поделился инсайдом о работе московскогопо трансферу топ-футболиста из французской лиги 1.

«В "Спартак" только за последнюю неделю пришло трое новичков: Шюррле, Ларссон и Тил. Ранее команду пополнили Бакаев, Понсе и Мирзов, но трансферную кампанию красно-белых рано считать завершенной.

От клуба нужно ждать еще одного большого трансфера — на уровне больше 10 млн евро. Очевидно, что это будет опорный хавбек. После продажи Фернандо в Китай эта позиция требует усиления.

"Спартак" затеял глобальную перестройку состава. С закрытием позиции опорника ее можно будет считать завершенной.

Знаю, что сейчас ведутся активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции, но конкретная фамилия известна лишь трем людям — Федуну, Цорну и Кононову.

Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ». 0