ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЭксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
  • 21:51
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»
  • 00:11
    • Джорджевич перешел в «Локомотив»
  • 22:24
    • Давид Луиз перешел из «Челси» в «Арсенал»
  • 21:15
    • АЕК на выезде победил «Университатю»
  • 21:08
    • Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
    Все новости спорта

    Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом о работе московского «Спартака» по трансферу топ-футболиста из французской лиги 1.

    Нобель Арустамян
    Нобель Арустамян

    «В "Спартак" только за последнюю неделю пришло трое новичков: Шюррле, Ларссон и Тил. Ранее команду пополнили Бакаев, Понсе и Мирзов, но трансферную кампанию красно-белых рано считать завершенной.

    От клуба нужно ждать еще одного большого трансфера — на уровне больше 10 млн евро. Очевидно, что это будет опорный хавбек. После продажи Фернандо в Китай эта позиция требует усиления.

    "Спартак" затеял глобальную перестройку состава. С закрытием позиции опорника ее можно будет считать завершенной.

    Знаю, что сейчас ведутся активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции, но конкретная фамилия известна лишь трем людям — Федуну, Цорну и Кононову.

    Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
  • 06/08/2019 в 11:38
    •
  • Прогноз
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»
  • 1.63
  • Завтра в 10:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 18:09
    • «Интер» объявил о подписании Лукаку
  • 17:47
    • «Эвертон» намерен приобрести Маркоса Рохо
  • 17:35
    • Агент Федора Чалова: интерес к футболисту вполне оправдан
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • Экспресс дня

  • Как стартует обновленный «Спартак» в Лиге Европы?
  • 4.40
    •
  • 00:43
    • Арустамян: «Спартак» ведет переговоры с топ-игроком из Франции
  • 00:32
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 23:57
    • «Эспаньол» крупно обыграл «Люцерн» в Лиге Европы
    Гус Тил Футбол Тиль — надежда «Спартака» на выздоровлениеСМИ — о подписании «Спартаком» голландца Гуса Тила 06/08/2019 в 11:380
  • 17:05
    • УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона 2018/2019
  • 16:35
    • УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучших футболистов ЛЧ по позициям
  • 16:20
    • Матч «Тамбов» — «Краснодар» перенесен
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие