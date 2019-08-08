«Тун» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Спартак»
«Спартак»
«Тун»: Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп.
Запасные: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.
На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 5,60, а на победу «Туна» — 4,22.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0