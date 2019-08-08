«Тун» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабыогласили стартовые составы команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Тун»: Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп.

Запасные: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 5,60, а на победу «Туна» — 4,22.

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