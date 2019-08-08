«Тун» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

Московскийодержал гостевую победу над швейцарским(3:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Счет в матче был открыть на 22-й минуте. Защитники подарили мяч Мирзову, Резиуан подбежал к штрафной «Туна», защитник выбил мяч из-под его ноги прямо на Понсе, который практически с края вратарской расстрелял ближний угол.

На 29-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Зелимхан Бакаев провел отличное смещение справа в центр и нанес удар в дальний угол ворот «Туна», Февр не дотянулся.

На 52-й минуте хозяева отквитали один мяч. Максименко отразил опасный удар с линии штрафной в сторону, мяч достался Ниасу Хефти, который сразу же пробил в девятку ворот «Спартака».

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На 59-й минуте Айртон потерял мяч, который достался Тосетти. Последовал навес на ближнюю штангу ворот «Спартака», где Джикия потерял Раппа, позволяя форварду пробить в дальний угол.

«Спартак» получил возможность вновь выйти вперед на 65-й минуте — Понсе развернулся у штрафной «Туна» и сыграл на Шюррле, против которого нарушили правила уже во владениях Февра. Однако немец не сумел с «точки» переиграть голкипера.

А на 73-й минуте Шюррле тонко покатил мяч в штрафную «Туна» на Зелимхана Бакаева, который протолкнул его между ног Февра в ворота.

Ответный матч пройдет в Москве 15-го августа.