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    Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»

    «Тун» — «Спартак»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над швейцарским «Туном» (3:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыть на 22-й минуте. Защитники подарили мяч Мирзову, Резиуан подбежал к штрафной «Туна», защитник выбил мяч из-под его ноги прямо на Понсе, который практически с края вратарской расстрелял ближний угол.

    На 29-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Зелимхан Бакаев провел отличное смещение справа в центр и нанес удар в дальний угол ворот «Туна», Февр не дотянулся.

    На 52-й минуте хозяева отквитали один мяч. Максименко отразил опасный удар с линии штрафной в сторону, мяч достался Ниасу Хефти, который сразу же пробил в девятку ворот «Спартака».

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    На 59-й минуте Айртон потерял мяч, который достался Тосетти. Последовал навес на ближнюю штангу ворот «Спартака», где Джикия потерял Раппа, позволяя форварду пробить в дальний угол.

    «Спартак» получил возможность вновь выйти вперед на 65-й минуте — Понсе развернулся у штрафной «Туна» и сыграл на Шюррле, против которого нарушили правила уже во владениях Февра. Однако немец не сумел с «точки» переиграть голкипера.

    А на 73-й минуте Шюррле тонко покатил мяч в штрафную «Туна» на Зелимхана Бакаева, который протолкнул его между ног Февра в ворота.

    Ответный матч пройдет в Москве 15-го августа.

    Лига Европы. 3-й отборочный раунд
    «Тун» (Швейцария) — «Спартак» (Россия) — 2:3 (2:0)
    Голы: Понсе, 21 (0:1). Бакаев, 29 (0:2). Хефти, 52 (1:2). Рапп, 59 (2:2). Бакаев, 73 (2:3)Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (вратарь)«Тун»: Февр, Гларнер, Родригеш, Хавенар, Йосс (Саланович, 77), Кастроман, Гелми, Стиллхарт, Хефти, Рапп, Мюнси (Тозетти, 46)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 87), Гулиев, Зобнин, Ананидзе (Шюррле, 60), Мирзов (Ташаев, 72), ПонсеПредупреждения: Стиллхарт, 8. Хавенар, 50. Максименко, 58. Жиго, 90+3
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