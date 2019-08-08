Шнякин: «Спартак» будет фаворитом в противостоянии с «Туном»

Известный комментаторсчитает, чтоявляется фаворитом в матче квалификации Лиги Европы с швейцарским

«Да, "Спартак" потерял лидеров, но ведь из "Туна" ушли самые результативные игроки — Марвин Шпильман и Деян Соргич. В команде также идет перестройка.

Кроме того, у них всего лишь два футболиста вызываются в сборные, и то это Палестина и Лихтенштейн.

Состав выглядит сырым, хотя в любом случае на них будет интересно посмотреть. Учитывая системные проблемы москвичей, мне кажется, что обе встречи получатся результативными.

Однако думаю, что красно-белые в них будут фаворитами», — приводит слова Шнякина RT. 0