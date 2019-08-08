Шнайдер: Мы должны были выигрывать у «Спартака»

Главный тренер «Туна»прокомментировал поражение от(2:3) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы должны были выигрывать у "Спартака". Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.

Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча.

Мы подарили эти моменты "Спартаку". Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно», — сказал Шнайдер ТАСС.

Ответный матч состоится 15 августа. Победитель пары «Спартак» — «Тун» сыграет в следующем квалификационном раунде сыграет против «Браги» или «Брондбю». 0