Орлов: Думаю, у Заболотного может пойти игра в «Сочи»

Комментаторпрокомментировал трансфер в «Сочи» нападающего, который в прошлом сезоне помогстать чемпионом России.

«Заболотному нужно было сменить клуб, не пошло у него. За "Тосно" он в РПЛ забил 4 мяча. Если бы он забил 8 мячей за два сезона в "Зените", то уже было бы лучше.

Я думаю, что после перехода в новую команду "Сочи" у него может пойти игра. Стоит только поблагодарить Антона за время, проведенное в "Зените", и пожелать ему удачи», — цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он провел 44 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. 0