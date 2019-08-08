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    «Интер» объявил о подписании Лукаку

    Интер Серия A Футбол Италии Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Трансферы Календарь Серии А
    «Интер» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Манчестер Юнайтед» форварда Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Соглашение «нерадзурри» с бельгийским футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

    По информации СМИ, миланский клуб заплатит за трансфер нападающего 80 миллионов евро. Лукаку будет зарабатывать в новом клубе 9 миллионов евро за сезон.

    Бельгиец выступал за «МЮ» с 2017 года. Всего в составе манкунианцев он провел 96 матчей и забил 42 гола.

    Лукаку — восьмой в списке самых результативных иностранных игроков английской Премьер-лиги со 113 точными ударами на счету. За сборную Бельгии он отыграл 81 встречу, забив 48 мячей. 0

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