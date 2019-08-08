«Интер» объявил о подписании Лукаку

«Интер» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Манчестер Юнайтед» форварда

Соглашение «нерадзурри» с бельгийским футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, миланский клуб заплатит за трансфер нападающего 80 миллионов евро. Лукаку будет зарабатывать в новом клубе 9 миллионов евро за сезон.

Бельгиец выступал за «МЮ» с 2017 года. Всего в составе манкунианцев он провел 96 матчей и забил 42 гола.

Лукаку — восьмой в списке самых результативных иностранных игроков английской Премьер-лиги со 113 точными ударами на счету. За сборную Бельгии он отыграл 81 встречу, забив 48 мячей. 0