Лукаку близок к переходу в «Интер»

Как сообщает издание Football Italia,близок к переходу в стан «нерадзурри». Ранее агент футболиста слетал в Англию для выяснения точной суммы, которую «манкунианцы» хотят получить за бельгийца.

Таким образом, эта сделка может обойтись «Интеру» в 80 млн евро. При этом заработанная плата форварда должна составить 9 млн евро.

Стоит напомнить, что Лукаку уже прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра. В аэропорту его встретили 200 болельщиков «черно-синих».

Трансфер, скорее всего, был ускорен конфликтом игрока с руководством «МЮ». До этого бельгиец байкотировал сборы команды, тренируясь с «Андерлехтом». За это на Лукаку был наложен штраф в размере 435 тысяч евро. 0