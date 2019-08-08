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    Иванович может покинуть «Зенит» по окончании сезона

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович может покинуть клуб по окончании сезона-2019/20.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    По информации комментатора Геннадия Орлова, 35-летний серб, скорее всего, продолжит карьеру в «Црвене Звезде».

    «Сербы настаивают, чтобы Иванович вернулся в Сербию и закончил карьеру в "Црвене Звезде". Он им пообещал, что, наверное, так и сделает, но официально об этом пока не говорил.

    Бранислав всегда хотел закончить карьеру на родине, он и сам говорил об этом. Может, если все хорошо сложится, он еще на сезон останется.

    Но главное здесь то, что сербы его зовут, чтобы он закончил там, и сам Иванович склонен к этому. Начал там и хочет там же закончить.

    Все зависит от травм, от того, как будет играть, найдется ли ему замена. "Зенит" же не будет его просто так отпускать», — заявил Орлов в интервью Sport24.

    Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году из лондонского «Челси», за который он выступал с 2008 года. На его счету 95 игр за сине-бело-голубых. 0

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