Иванович может покинуть «Зенит» по окончании сезона

Защитник санкт-петербургского «Зенита»может покинуть клуб по окончании сезона-2019/20.

По информации комментатора Геннадия Орлова, 35-летний серб, скорее всего, продолжит карьеру в «Црвене Звезде».

«Сербы настаивают, чтобы Иванович вернулся в Сербию и закончил карьеру в "Црвене Звезде". Он им пообещал, что, наверное, так и сделает, но официально об этом пока не говорил.

Бранислав всегда хотел закончить карьеру на родине, он и сам говорил об этом. Может, если все хорошо сложится, он еще на сезон останется.

Но главное здесь то, что сербы его зовут, чтобы он закончил там, и сам Иванович склонен к этому. Начал там и хочет там же закончить.

Все зависит от травм, от того, как будет играть, найдется ли ему замена. "Зенит" же не будет его просто так отпускать», — заявил Орлов в интервью Sport24.

Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году из лондонского «Челси», за который он выступал с 2008 года. На его счету 95 игр за сине-бело-голубых. 0