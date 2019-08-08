«Ювентус» не продаст Пауло Дибалу

По данным журналиста службы BBC Sport Дэвида Орштейна, туринскийотказался продавать 25-летнего

Таким образом, на предложение «Тоттенхэма» продать футболиста «бьянконери» ответили отказом.

Стоит напомнить, что перед «шпорами» футболиста пытался заполучить «Манчестер Юнайтед». Игрока хотели обменять на Ромелу Лукаку, однако аргентинец отказался принимать условия личного контракта, которые были предложены «манкунианцами».

На данный момент Дибала связан с «Ювентусом» контрактом, срок действия которого истекает в конце июня 2022 года. В прошлом сезоне нападающий провел 42 поединка в футболке «Старой Сеньоры» и совершил 15 результативных действий — 10 голов и 5 ассистов. 0