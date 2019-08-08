ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЭксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
  • 15:27
    • Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас»
  • 15:15
    • Эдин Джеко хочет уйти в «Интер», но «Рома» не отпускает
  • 15:06
    • «Ювентус» не продаст Пауло Дибалу
  • 14:45
    • Лукаку близок к переходу в «Интер»
  • 10:43
    • Барти потеряет статус первой ракетки мира
    Все новости спорта

    «Ювентус» не продаст Пауло Дибалу

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь АПЛ
    По данным журналиста службы BBC Sport Дэвида Орштейна, туринский «Ювентус» отказался продавать 25-летнего Пауло Дибалу.

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    Таким образом, на предложение «Тоттенхэма» продать футболиста «бьянконери» ответили отказом.

    Стоит напомнить, что перед «шпорами» футболиста пытался заполучить «Манчестер Юнайтед». Игрока хотели обменять на Ромелу Лукаку, однако аргентинец отказался принимать условия личного контракта, которые были предложены «манкунианцами».

    На данный момент Дибала связан с «Ювентусом» контрактом, срок действия которого истекает в конце июня 2022 года. В прошлом сезоне нападающий провел 42 поединка в футболке «Старой Сеньоры» и совершил 15 результативных действий — 10 голов и 5 ассистов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тиль — надежда «Спартака» на выздоровление
  • 06/08/2019 в 11:38
    •
  • Прогноз
  • «Тун» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли победа «Астаны» над «Валлеттой» убедительной?
  • «Астана» — «Валлетта». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продлит ли «Трабзонспор» свою беспроигрышную серию?
  • «Спарта» Прага — «Трабзонспор». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Напугают ли «волки» Тарханова?
  • «Пюник» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 08:58
    • «Аякс» отказал «Наполи» в трансфере Нереса
  • 08:44
    • Кузнецова и Александрова — в третьем круге турнира в Торонто
  • 08:28
    • Хачанов и Медведев вышли в третий круг турнира в Монреале
    Кристиан Эриксен Футбол Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августаКто претендует на звезду «Тоттенхэма», избавится ли «Реал» от ненужного вингера, состоится ли крупнейший трансфер в истории Бундеслиги и другие трансферные новости последних дней 06/08/2019 в 02:090
  • Экспресс дня

  • Как стартует обновленный «Спартак» в Лиге Европы?
  • 4.40
    •
  • 10:58
    • Гран-при Мексики останется в «Формуле-1»
  • 10:13
    • Луческу не планирует тренировать киевское «Динамо»
  • 09:57
    • «Кристал Пэлас» подписал игрока «Эвертона»
    Гус Тил Футбол Тиль — надежда «Спартака» на выздоровлениеСМИ — о подписании «Спартаком» голландца Гуса Тила 06/08/2019 в 11:380
  • 08:12
    • «Барселона» обыграла «Наполи» в контрольном матче
  • 21:53
    • «Краснодар» на своем поле проиграл «Порту»
  • 09:45
    • «Арсенал» усилится защитником «Селтика»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие