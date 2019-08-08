«Барселона» обыграла «Наполи» в контрольном матче

одержала победу надсо счетом 2:1 в контрольном поединке, который состоялся в США.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс. На 42-й минуте неаполитанцам удалось восстановить равновесие — мяч в свои ворота срезал защитник «сине-гранатовых» Самюэль Юмтити.

Решающий гол зрители увидели во втором тайме — он на счету полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Для «Наполи» эта была пятая игра в текущее межсезонье, на счету неаполитанцев две победы. Еще в трёх играх подопечные Карло Анчелотти один раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Испанская «Барселона» сыграла четыре матча, в которых одержала три победы и один раз проиграла. 0