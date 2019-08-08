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    Бакаев не испытывал давления из-за отсутствия голов за «Спартак»

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    Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Туном» (3:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В этой встрече хавбек оформил дубль.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    «В первом голе не сразу решил бить, сначала думал отдать пас. Но получилось так, что никто не накрывал, решил ударить. Мы это тренируем, хорошо, что прошло.

    Шюррле — большой мастер. Взаимопонимания не нужно, просто бежать и открываться правильно. Это и случилось, он вложил в ногу, спасибо ему.

    Мы настраивались играть внимательно, но так бывает, как в начале второго тайма. Будем работать, чтобы этого не повторилось. Понимали, что соперник пойдет вперед.

    Второй мяч проткнул в ближний угол. Мы работаем, можем играть намного лучше, приходят новые игроки, тренеры помогают, все впереди.

  • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун»
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    • О первом голе за "Спартак" не думал, как груз не висело. Это не начало нового пути, начало было в начале сезона. Надеюсь, этот путь ведет нас к вершине», — приводит слова Бакаева «Чемпионат». 0

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