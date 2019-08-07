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    Воспитанник «Спартака» продолжит карьеру в «Урале»

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    «Урал» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с центральным защитником Артемом Маминым.

    Артем Мамин в «Урале»
    Артем Мамин в «Урале»

    Сроки соглашения с 22-летним футболистом не уточняются.

    В «Урале» на позиции вратаря выступает родной брат Артема — Алексей.

    «Думал о том, что могу вернуться в "Урал", постоянно были в голове такие мысли. Очень рад, что оказался в этом клубе и вернулся в Екатеринбург!

    "Спартак" — часть моей жизни, но пришло время сделать шаг вперед. Здесь я получаю новый вызов для себя и хочу приложить все усилия, чтобы проявить себя в "Урале". Очень приятно, что здесь выступает мой брат, очень рад этому», — сказал Мамин.

    Мамин является выпускником академии «Спартака». В прошлом сезоне он провел 23 матча в ФНЛ за «Спартак-2». 0

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