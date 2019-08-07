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    Кононов отметил организованный футбол «Туна»

    Спартак Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Швейцарский чемпионат прогрессирует, о чем говорят результаты сборной страны и выступление местных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команды из Швейцарии показывают организованный футбол. И к "Туну" это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку.

    Мне кажется, команды одинаково хотят выиграть. На поле выходят не фамилии футболистов и не имена клубов, а игроки. Мы привыкли играть на натуральном поле, но не думаю, что искусственный газон станет для нас помехой.

    Шюррле мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен. Подбадривает остальных ребят, помогает. Это было видно в дебютном для Андре матче против "Динамо", и по тренировкам можно сказать то же самое. Очень важно, чтобы в команде был такой позитивный человек», — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака». 0

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