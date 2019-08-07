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    Фернандеш подпишет контракт с клубом не из России

    Футбол России Локомотив
    Агент полузащитника Мануэля Фернандеша заявил, что его клиент не будет выступать ни за один из российских клубов.

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш

    «Совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России», — цитируют агента «Известия».

    33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, в сезоне 2017/18 стал чемпионом страны. Летом его контракт с «железнодорожниками» истек, и Фернандеш стал свободным агентом.

    В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. 0

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