Фернандеш подпишет контракт с клубом не из России

Агент полузащитниказаявил, что его клиент не будет выступать ни за один из российских клубов.

«Совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России», — цитируют агента «Известия».

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, в сезоне 2017/18 стал чемпионом страны. Летом его контракт с «железнодорожниками» истек, и Фернандеш стал свободным агентом.

В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. 0