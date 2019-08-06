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    Хавбек «Динамо» перешел в турецкий «Газиантеп»

    Трансферы Футбол России Динамо
    Полузащитник «Динамо» Абдул Тетте покинул московский клуб. Об этом сообщает Twitter «бело-голубых».

    Абдул Тетте
    Абдул Тетте

    29-летний ганец продолжит карьеру в турецком клубе «Газишехир Газиантеп», в который ранее перешел российский голкипер Юрий Лодыгин.

    «Сегодня я прощаюсь с московским "Динамо", ставшим для меня семьей. Я хочу сказать спасибо партнерам, всему персоналу и болельщикам команды. Вы были всегда добры ко мне с самого первого дня моего появления в Москве. Вы всегда поддерживали меня, и я очень благодарен за это. Вперед, "Динамо"!» — сказал Тетте.

    Тетте выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ и записал на свой счет один гол. 0

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