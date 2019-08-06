Хавбек «Динамо» перешел в турецкий «Газиантеп»

Полузащитникпокинул московский клуб. Об этом сообщает Twitter «бело-голубых».

29-летний ганец продолжит карьеру в турецком клубе «Газишехир Газиантеп», в который ранее перешел российский голкипер Юрий Лодыгин.

«Сегодня я прощаюсь с московским "Динамо", ставшим для меня семьей. Я хочу сказать спасибо партнерам, всему персоналу и болельщикам команды. Вы были всегда добры ко мне с самого первого дня моего появления в Москве. Вы всегда поддерживали меня, и я очень благодарен за это. Вперед, "Динамо"!» — сказал Тетте.

Тетте выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ и записал на свой счет один гол. 0