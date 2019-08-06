Семак заявил о планах сыграть с основным составом «Барселоны»

Главный тренер «Зенита»после церемонии открытия обновленного стадиона «Смена» рассказал о впечатлениях от арены.

«Стадион и качество газона — идеальны, есть все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать. Рад, что у "Зенита" — прекрасная Академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодежной командой "Барселоны", есть, чему учиться.

Нужно выбирать таких соперников, чтобы на них приходили болельщики. Видите, почти полный стадион. Уверен, на следующей игре будет аншлаг. Интересно посмотреть не только профессионалам, но и болельщикам — в какую сторону мы двигаемся, насколько наше молодое поколение отличается от испанского.

Есть ли планы сыграть с основным составом "Барселоны"? Есть, да. Это уже было озвучено нашим генеральным директором. Все упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0