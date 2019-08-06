Родионов назначен президентом академии «Спартака»

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность президента академии имени Федора Черенкова.

На совещании директор спартаковской школы Дмитрий Сидоров представил Родионова сотрудникам, многие из которых хорошо знакомы с ним еще со времен, когда он занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 годы.

«Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, "Спартака-2" и основного состава

Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу», — заявил Родионов.

Напомним, что летом 2015 года Родионов из академии перешел на пост генерального директора «Спартака». 18 декабря 2018 года покинул занимаемую должность и стал спортивным директором клуба. По окончании сезона 2018/19 ушел из «Спартака». 0