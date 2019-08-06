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    Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером

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    Московское «Динамо» достигло договоренности с защитником Романом Нойштедтером.

    Роман Нойштедтер
    Роман Нойштедтер

    Об этом в Telegram сообщил комментатор Нобель Арустамян, который отметил, что «Динамо» искало полузащитника с российским паспортом.

    «Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться с Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», — написал Арустамян.

    Напомним, последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». В прошлом сезоне футболист сыграл в 31 матче и забил 2 гола.

    Летом у полузащитника истек контракт. Таким образом, он сможет присоединиться к «Динамо» в статусе свободного агента. 0

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