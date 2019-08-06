Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером

Московскоедостигло договоренности с защитником

Об этом в Telegram сообщил комментатор Нобель Арустамян, который отметил, что «Динамо» искало полузащитника с российским паспортом.

«Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер. В итоге клуб смог договориться с Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», — написал Арустамян.

Напомним, последним клубом Нойштедтера был «Фенербахче». В прошлом сезоне футболист сыграл в 31 матче и забил 2 гола.

Летом у полузащитника истек контракт. Таким образом, он сможет присоединиться к «Динамо» в статусе свободного агента. 0