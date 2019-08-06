«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

хочет приобрести полузащитника московского передает «Бизнес Online».

По данным источника, казанский клуб сделал предложение по аренде 28-летнего парагвайца на один год. Отметим, что ранее скорый уход игрока подтвердил главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Однако «красно-белые» требуют от «Рубина» 1-1,5 миллионов евро за аренду игрока. В «Рубине» такую сумму считают завышенной. Кроме того, зарплата Мельгарехо, который получает в «Спартаке» 1,2 миллионов евро в год, в «Рубине» платить парагвайцу не готовы.

«Рубин» предлагал «Спартаку» отдать игрока в аренду бесплатно либо за маленькую компенсацию, казанский клуб хотел взять на себя 30% зарплаты футболиста. Москвичи отвергли такой вариант, поэтому прогресса в переговорах пока нет.

В сезоне-2018/19 Мельгарехо провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. 0