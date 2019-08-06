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    «Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

    Трансферы Футбол России Рубин Спартак
    «Рубин» хочет приобрести полузащитника московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, передает «Бизнес Online».

    Лоренцо Мельгарехо
    Лоренцо Мельгарехо

    По данным источника, казанский клуб сделал предложение по аренде 28-летнего парагвайца на один год. Отметим, что ранее скорый уход игрока подтвердил главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

    Однако «красно-белые» требуют от «Рубина» 1-1,5 миллионов евро за аренду игрока. В «Рубине» такую сумму считают завышенной. Кроме того, зарплата Мельгарехо, который получает в «Спартаке» 1,2 миллионов евро в год, в «Рубине» платить парагвайцу не готовы.

    «Рубин» предлагал «Спартаку» отдать игрока в аренду бесплатно либо за маленькую компенсацию, казанский клуб хотел взять на себя 30% зарплаты футболиста. Москвичи отвергли такой вариант, поэтому прогресса в переговорах пока нет.

    В сезоне-2018/19 Мельгарехо провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. 0

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