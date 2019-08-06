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    Головин: Этим летом не ушел бы ни в «Реал», ни в «Барселону»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Трансферы Футбол России Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отметил, что этим летом не стал бы рассматривать предложения от других клубов.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Слова Головина приводит ТАСС.

    «Был ли летом серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов? Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится», — отметил Головин.

    Полузащитник также отметил, что уже освоился в «Монако»:

    «Сейчас уже чувствую себя своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться».

    В текущем сезоне на счету Головина 3 матча и 3 голевых передачи в составе «Монако». 0

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