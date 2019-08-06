Головин: Этим летом не ушел бы ни в «Реал», ни в «Барселону»

Полузащитникотметил, что этим летом не стал бы рассматривать предложения от других клубов.

Слова Головина приводит ТАСС.

«Был ли летом серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов? Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится», — отметил Головин.

Полузащитник также отметил, что уже освоился в «Монако»:

«Сейчас уже чувствую себя своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться».

В текущем сезоне на счету Головина 3 матча и 3 голевых передачи в составе «Монако». 0