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    Глушаков рассказал о психологической травме

    Ахмат Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился эмоциями после дебюта в составе грозненской команды.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Глушаков вышел на поле на 73-й минуте в матче четвертого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    «Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и перед матчем поддержали. Что касается моего повреждения, то я не играл три месяца, и была психологическая травма. Когда вчера отобрал мяч, то почувствовал уверенность и вошел в игру.

    Установку тренера выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов. Будем тренироваться и работать. Не зря мы сегодня с самого утра тренируемся и готовимся, так что каждый день в копилочку.

    Все работают, все профессионалы. Это не только меня касается, но и тех ребят, которые не играют сегодня, но завтра будут играть. Мы одно целое, команда, и все понимают ответственность.

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