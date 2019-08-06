Глушаков рассказал о психологической травме

Полузащитник «Ахмата»поделился эмоциями после дебюта в составе грозненской команды.

Глушаков вышел на поле на 73-й минуте в матче четвертого тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и перед матчем поддержали. Что касается моего повреждения, то я не играл три месяца, и была психологическая травма. Когда вчера отобрал мяч, то почувствовал уверенность и вошел в игру.

Установку тренера выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов. Будем тренироваться и работать. Не зря мы сегодня с самого утра тренируемся и готовимся, так что каждый день в копилочку.

Все работают, все профессионалы. Это не только меня касается, но и тех ребят, которые не играют сегодня, но завтра будут играть. Мы одно целое, команда, и все понимают ответственность.

"Оренбург" — очень тяжелый и неприятный соперник, это боевая команда, с такими всегда тяжело играть. Думаю, не только "Ахмату" тяжело с ними играть, борцовская команда. Важно было набрать три очка, забыть два поражения. Думаю, мы справились. Будем двигаться дальше», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». 0