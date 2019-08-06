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    Гаджиев: Не удивлюсь, если «Спартак» не победит «Тун»

    Спартак Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от первого матча «Спартака» и «Туна» в квалификации Лиги Европы.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    Встреча состоится 8 августа и пройдет в Швейцарии. Начало поединка — 20.00 мск.

    «Опасения перед этим матчем у меня есть. В футболе велика роль случайностей. Много примеров, когда наши команды проигрывали соперникам рангом ниже.

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    • Уровень готовности "Спартака" сейчас невысокий, тем более, в команде идет смена состава. Клуб покидают футболисты, которые хорошо себя зарекомендовали.

    Это снижает качество игры и степень готовности "Спартака". Но шансы на победу все равно остаются. В команде хватает добротных игроков.

    Если красно-белые в четверг не победят — не удивлюсь, но огорчусь. Огорчает еще и то, что "Спартак" не очень надежно играет в обороне. Так нельзя.

    Это все можно списать на перестройку команды. Громкого провала на выезде я не жду. Будем надеяться на Джикию (смеется)», — цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру». 0

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