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    «Манчестер Юнайтед» планирует усилится хавбеком «Тоттенхэма»

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Футбол Испании Реал Мадрид
    «Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в Англии, утверждает Daily Mail.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    Трансферы в Англии в этом году возможны до 8 августа — со стартом сезона Премьер-лиги они будут запрещены.

    Средства на приобретение Эриксена «МЮ» рассчитывает получить от продажи своих игроков, в первую очередь, Поля Погба, на которого претендует мадридский «Реал». За француза манкунианцы хотят выручить около 160 миллионов евро.

    Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» действует до конца сезона-2019/20. В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 17 результативных передач в 51 матче за лондонский клуб. 0

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