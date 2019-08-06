Дибала предпочитает перейти в ПСЖ — СМИ

предпочитает вариант с переходом в

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вариант с трансфером в «Манчестер Юнайтед» не является для аргентинца приоритетным.

Агент футболиста уже провел «позитивные» переговоры со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Вопросом пока является, сможет ли Дибала ужиться в одной команде с Неймаром или же аргентинец заменит бразильца.

Ранее аргентинцу не удалось договориться с «Манчестер Юнайтед» об условиях личного контракта. «МЮ» и «Юве» рассматривали вариант с обменом аргентинца на Ромелу Лукаку. 0