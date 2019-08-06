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    Билялетдинов: Если недооценить «Тун», может получиться как с «Санкт-Галленом»

    Спартак Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в квалификации Лиги Европы.

    Ринат Билялетдинов
    Ринат Билялетдинов

    Встреча с «Туном» состоится 8 августа и пройдет в Швейцарии. Начало поединка — 20.00 мск.

    «Перспективы прохождения есть, но, конечно, тревожно. Сейчас команда выглядит разобщенной. Непонятно, как команда будет диктовать свою игру, и добиваться результата.

    Купили новичков, один из которых — немец Шюррле, но он пока не готов проводить на поле по девяносто минут. Он будет набирать кондиции.

    Во втором тайме матча с "Динамо" в атакующих действиях здорово выглядел Айртон, но у него были проблемы с обороной.

    Бакаев неплохо смотрится впереди, но его активность надо сочетать с коллективными действиями всей команды. Надо стабилизировать игру и идти вперед. Только так можно пройти "Тун".

    Если подходить к "Туну" спустя рукава, то может получиться как с "Санкт-Галленом". Сейчас нет оснований недооценивать швейцарцев.

    На чемпионате мира они хорошо выступили и вообще поднялись в рейтинге. Футбольный мир считает их за серьезного соперника. Но его надо проходить. Необходимо учиться на своих ошибках.

    Больше всего тренерский штаб "Спартака" должна заботить сбалансированность игры. А не так, что хвост вытащил — клюв застрял. Должен быть баланс.

    Атаковать большими силами — дело хорошее, но важно предусмотреть контратакующие действия соперника и минимизировать их.

    А если придется обороняться, "Спартаку" надо думать о том, как цепляться за мяч и переводить игру на чужую половину поля», — приводит слова тренера «Евро-футбол». 0

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