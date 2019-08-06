Аршавин: Надеюсь увидеть сборную России в полуфинале Евро-2020

Бывший капитан сборнойнадеется, что национальная команда доберется как минимум до полуфинала чемпионата Европы-2020.

«Мне как послу Санкт-Петербурга на Евро-2020 было очень интересно побывать в Лондоне, так как я здесь давно не был. Оценить готовность этого города, посетить стадион "Уэмбли"… Стадион великолепен, организация на высшем уровне.

Я надеюсь, что и наша сборная проведет хорошо отборочный турнир и, как минимум, сыграет в полуфинале Евро-2020 на "Уэмбли", — сказал Аршавин в ролике, размещенном в Twitter-аккаунте Евро-2020.

Сборная России выступает в группе I отборочного турнира Евро-2020. После четырех туров команда Станислава Черчесова занимает в группе второе место, позволяющее напрямую попасть на Евро-2020. 0